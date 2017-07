Prozess gegen mutmaßlichen IRA-Attentäter in Deutschland

1996 wurde auf eine britische Kaserne in Deutschland geschossen - © APA (dpa)

Zum Auftakt des Prozesses in Deutschland gegen einen mutmaßlichen Attentäter der nordirischen Untergrundorganisation IRA hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Über seinen Rechtsanwalt ließ der 48-Jährige am Mittwoch im Landgericht Osnabrück (Nordrhein-Westfalen) eine Erklärung verlesen, in der er die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft einräumt.