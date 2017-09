Prozess gegen Kindermörder Marcel H. um Bluttaten von Herne begonnen

Prozess um Doppelmord von Herne - © APA (dpa)

Der mutmaßliche Kinds- und Doppelmörder von Herne will sich in dem Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Bochum zunächst nicht äußern. Er trete den Vorwürfen aber nicht entgegen, sagte sein Anwalt Michael Emde am Freitag zu Beginn des Verfahrens. Der 19-jährige Marcel H. soll im März einen neunjährigen Buben und später einen 22 Jahre alten Bekannten erstochen haben.