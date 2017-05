Prozess gegen IS-Unterstützer in Wiener Neustadt im Finale

Die beiden waren im Herbst 2016 im Abstand von einigen Wochen an der Wohnadresse der Frau in Baden festgenommen worden. Der Verdacht war nach einem von dem Mann verübten Ladendiebstahl in der SCS (Shopping City Süd) in Vösendorf aufgekommen, weil der Polizei IS-Propagandamaterial auf seinem Handy aufgefallen war.

Die Anklage wegen terroristischer Vereinigung zumindest im Zeitraum seit Ende 2014 stützt sich auf tausende sichergestellte Dateien und Fotos auf den Mobiltelefonen des Paares, das sich im Internet kennengelernt und eifrig gechattet hatte, bis der in Belgien aufgewachsene und wohnende Mann im Februar 2015 zu seiner Freundin zog. Er soll, so der Vorwurf, über Messenger-Dienste u.a. Propagandamaterial der Terrormiliz versendet haben, um Personen als Mitglieder des IS zu gewinnen bzw. anzuwerben. Als Profilbilder bei zwei Accounts wählte er Motive mit IS-Flaggen. Angelastet wurde ihm auch der Versuch, über Georgien und die Türkei nach Syrien einzureisen, um sich dem IS anzuschließen. Dazu soll ihn die Frau gedrängt haben – und ihm im Web ein Sprengstoffattentat vor dem Verteidigungsministerium angekündigt haben. Das habe sie “nur so” geschrieben, quasi um sich interessant zu machen, rechtfertigte sie sich vor Gericht.

Der 25-Jährige betonte, das alles nicht ernst gemeint zu haben, und beteuerte, weder praktizierender Muslim noch Terrorist zu sein. Die Religion sei ihm “scheißegal”, und er würde niemals nach Syrien fahren, um für den Jihad sein Leben aufs Spiel zu setzen. Im Internet habe er sich lediglich – “wie viele andere auch” – über diese Themen informiert. Laut Staatsanwaltschaft soll er sich allerdings auch über den Gebrauch von Sprengstoff und Waffen sowie den Bau eines Molotowcocktails kundig gemacht, “Das ABC des Hausterrorismus” heruntergeladen und sich IS-Material über Hinrichtungen von Ungläubigen verschafft haben. Sein Nickname bei Telegram, wo er mit 38 verschiedenen Partnern chattete, lautete “Shari1AT ShariA”.

Auf Befragungen von Ermittlern folgten nach Mittag die Schlussplädoyers. Die Staatsanwältin verwies dabei auf die vorliegenden Beweise und wandte sich an die Schöffen mit der Aufforderung, sich nicht vom gepflegten, höflichen Auftreten des Angeklagten täuschen zu lassen.

Verteidiger Wolfgang Blaschitz sah hingegen keinerlei Anhaltspunkte für eine IS-Mitgliedschaft seiner Mandanten bzw. auch nicht dafür, dass der 25-Jährige mit irgendwelchen “Ernst zu nehmenden” Leuten der Terrororganisation in Kontakt stand. Die Chats zwischen den beiden interpretierte der Anwalt als Äußerungen nach dem Motto “Liebe macht blind” bzw. auch ein bisserl blöd. In der virtuellen Welt würden Schein und Wirklichkeit diametral auseinanderlaufen. So habe die 36-Jährige sich keinen Sprengstoffgürtel gebaut – das sei alles nur “Blabla” gewesen, um ihrem Freund zu imponieren. Auch die Vorwürfe des Abspeicherns pornografischen Videomaterials auf dem Smartphone wischte Blaschitz vom Tisch – bleibe lediglich der Ladendiebstahl, plädierte er für dieses Delikt auf eine Strafe im untersten Bereich.

In seinen Schlussworten beteuerte der 25-Jährige – einmal mehr – ausführlich, dass die Vorwürfe nicht stimmen würden. Seine Partnerin sprach von einer “blöden Situation”, in die sie beide geraten seien: “Was passiert ist, ist passiert.” Sie hoffe auf eine gerechte Entscheidung. Gegen 14.00 Uhr zog sich der Schöffensenat zur Beratung zurück.

(APA)