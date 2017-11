Prozess gegen Grasser & Co soll am 12. Dezember starten

Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und 14 weitere Angeklagte soll am 12. Dezember starten. Kurz vor Prozessbeginn hat allerdings die Frage, ob Richterin Marion Hohenecker überhaupt zuständig ist, Unruhe in die Vorbereitungen gebracht. Derzeit wird die Frage indirekt vom Obersten Gerichtshof geklärt. Der Hauptverhandlungsstart ist jedenfalls noch aufrecht.

Ab dem 12. Dezember sollen sich also im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts insgesamt 15 Angeklagte vor einem Schöffensenat verantworten. Die Anklagevorwürfe lauten auf Untreue, Bestechung, Geschenkannahme durch Beamte, Beweismittelfälschung, Begünstigung, Geldwäscherei und Unterschlagung. Die maximale Strafe wären zehn Jahre Haft.

Konkret geht es um zwei Tatbereiche: Grasser und seine Vertrauten Meischberger, Plech und Hochegger sollen im Zuge der Buwog-Privatisierung im Jahr 2004 von den Bietern Geld gefordert haben, um ihnen dafür im Gegenzug entscheidende Informationen zu liefern. Ein Prozent des Kaufpreises, rund 9,6 Mio. Euro, sollen so an das Quartett geflossen sein. Der Weg des Geldes führte die Ermittler über Zypern nach Liechtenstein und in die Schweiz.