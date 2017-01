Prozess gegen Dündar wegen Terrorunterstützung verschoben

Can Dündar hält sich derzeit in Deutschland auf - © APA (dpa)

Der Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen den früheren Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung “Cumhuriyet”, Can Dündar, ist kurz nach Verhandlungsbeginn verschoben worden. Das Gericht in Istanbul setzte den neuen Termin auf den 1. März, sagte einer seiner Anwälte, Abbas Yalcin, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.