Prozess gegen deutsche Journalistin in Türkei begonnen

Mehr als fünf Monate nach ihrer Festnahme in der Türkei hat am Mittwoch der Prozess gegen die inhaftierte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu begonnen. Die 33-Jährige muss sich vor einem Gericht in der Stadt Silivri westlich von Istanbul verantworten. In einem anderen Fall wurde eine Reporterin des “Wall Street Journals” in Abwesenheit verurteilt.