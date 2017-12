Prozess um Anschlag auf Dortmunder Teambus hat begonnen

Vor gut acht Monaten hat der Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des deutschen Fußballclubs Borussia Dortmund (BVB) für Entsetzen gesorgt - nun muss sich der mutmaßliche Attentäter vor Gericht verantworten. In Dortmund begann am Donnerstag der Prozess gegen den 28-jährigen Sergej W., dem die Staatsanwaltschaft 28-fachen versuchten Mord vorwirft. Der Angeklagte äußerte sich zunächst nicht.

W. soll am 11. April in einer Hecke unweit des Mannschaftshotels der Dortmunder drei mit Metallstiften gefüllte Sprengsätze deponiert haben. Als sich das Team im Bus auf den Weg zu einer Champions-League-Partie gegen den AS Monaco machen wollte, soll er die Sprengsätze aus der Ferne gezündet haben. Der Abwehrspieler Marc Bartra und ein auf einem Motorrad vorausfahrender Polizist wurden verletzt.