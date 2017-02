Prozess gegen Busfahrer nach tödlichem Unfall

Prozessauftakt nach dem Busunglück auf der A4 - © APA (dpa)

In einem Prozess um einen tödlichen Busunfall vor fast eineinhalb Jahren auf einer deutschen Autobahn hat der angeklagte Fahrer aus Niederösterreich Erinnerungslücken angeführt. “Ich habe den Lkw überholt und dann ist es aus”, sagte der 37-Jährige am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Weimar. Der Chauffeur steht wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung vor dem Schöffengericht.