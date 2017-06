Protestmarsch von türkischer Opposition gewinnt an Zulauf

Kilicdaroglu führt den “Gerechtigkeitsmarsch” von der Hauptstadt Ankara in die mehr als 400 Kilometer entfernte Metropole Istanbul seit 15. Juni an. Die Demonstranten sind zurzeit in der nordwesttürkischen Provinz Düzce und erreichen voraussichtlich Ende kommender Woche Istanbul.

Auslöser war die Verurteilung des CHP-Abgeordneten Enis Berberoglu zu 25 Jahren Haft wegen Geheimnisverrats. Die Aktion richtet sich aber auch gegen die Politik der Regierung und gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, den Kilicdaroglu mehrmals als “Diktator” bezeichnet hat.

(APA/dpa)