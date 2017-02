Proteste von Trump-Anhängern und -Gegnern in New York

Trump-Fans versammelten sich vor dem Trump Tower - © APA (AFP)

Vor dem Trump Tower in New York haben sich am Sonntag Anhänger und Gegner des neuen US-Präsidenten Donald Trump gegenüber gestanden. Einige Dutzend Trump-Anhänger versammelten sich vor dem Wohn- und Geschäftshaus in Manhattan und forderten, dem neuen Präsidenten “eine Chance” zu geben. Auf einem Transparent stand “Willkommen in der Ära Trump”.