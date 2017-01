Proteste gegen Trump vor der Amtseinführung

Lange vor der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident waren sie schon da. Am Mittwoch zog eine Gruppe von Demonstranten vor das Capitol in Washington. Sie wollen nach eigener Aussage Trump stoppen, bevor dieser überhaupt Präsident ist. Wie sie das anstellen wollen, ließen sie allerdings offen.

Auf Transparenten bezeichneten die Demonstranten Trump als Faschisten und als unrechtmäßigen Präsidenten. Einige von ihnen trugen Kapuzen des Ku-Klux-Klans. Eine Anspielung darauf, dass die Rassisten sich im Präsidentschaftswahlkampf positiv zu Trump geäußert hatten.

Im Umfeld der Amtseinführung am Freitag haben zahlreiche Trump-Gegner Aktionen angekündigt. Allein bei einer geplanten Großdemo am Samstag wollen mehr als 200.000 Menschen am Kapitol aufziehen.

(Reuters)