Proteste gegen rumänische Regierung reißen nicht ab

Kein Ende der Proteste - © APA (AFP)

In Rumänien sind den zwölften Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Bukarest versammelten sich am Samstag trotz eisiger Temperaturen etwa 3.000 Demonstranten vor dem Regierungssitz. Sie verlangten den Rücktritt der Regierung, die wegen ihres letztlich gescheiterten Vorhabens, die Anti-Korruptions-Gesetze zu lockern, in der Kritik steht.