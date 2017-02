Proteste gegen Präsidentschaftskandidat Macron in Frankreich

Macron gilt als einer der Favoriten im Präsidentschaftsrennen - © APA (AFP)

Nach umstrittenen Äußerungen über die koloniale Vergangenheit Frankreichs hat es bei einem Wahlkampfauftritt des unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron Proteste gegeben. Etwa 200 Menschen demonstrierten in Toulon am Mittelmeer, wie der TV- und Nachrichtensender Franceinfo am Samstag meldete.