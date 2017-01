Proteste gegen höhere Benzinpreise in Mexiko eskalieren

Wieder Ausschreitungen und Plünderungen - © APA (AFP)

Ein Toter, mehrere Verletzte, 250 geplünderte Geschäfte und Hunderte Festnahmen: Die Proteste gegen die Erhöhung der Benzinpreise in Mexiko eskalieren immer mehr. Am Donnerstag gab es wieder im ganzen Land Ausschreitungen und Plünderungen. Bei Zusammenstößen in Ixmiquilpan im zentralen Bundesstaat Hidalgo wurden acht Zivilisten und fünf Polizisten verletzt.