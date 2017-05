Proteste gegen Brasiliens Präsidenten – Rücktritt gefordert

Die Bevölkerung ist aufgebracht - © APA (AFP)

Vor dem Hintergrund eines Korruptionsskandals haben Demonstranten in Brasilien den Rücktritt von Präsident Michel Temer gefordert. Zu Protestaktionen kam es am Sonntag etwa in Sao Paulo und in Rio de Janeiro, wo sich Hunderte Menschen versammelten und Transparente mit dem Spruch “Temer raus!” hoch hielten.