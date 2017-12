Tausende Peruaner protestierten gegen Begnadigung Fujimoris

Mit der Begnadigung seines inhaftierten Vorgängers Alberto Fujimori hat Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski massive Proteste ausgelöst. Mehr als 5.000 Menschen gingen am Montagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Lima auf die Straße, um gegen die vorzeitige Haftentlassung des 79-jährigen Ex-Präsidenten zu protestieren.

Erst vor wenigen Tagen war im Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen Kuczynski wegen Korruptionsvorwürfen mit Hilfe von Fujimoris Sohn Kenji gescheitert. Die Demonstranten forderten Kuczynskis Rücktritt. “Raus, raus PPK!”, riefen die Demonstranten in Sprechchören über den Präsidenten, der nach seinen Initialen nur “PPK” genannt wird. Die Polizei setzte Tränengas ein und errichtete Straßensperren, um die Demonstranten daran zu hindern, zu dem Krankenhaus zu ziehen, in dem Fujimori wegen eines Herzleidens behandelt wird.

Kuczynski hatte am Heiligen Abend Fujimoris vorzeitige Haftentlassung aus “humanitären Gründen” bekanntgegeben. Als Grund nannte er den schlechten Gesundheitszustand des 79-Jährigen. Fujimori leide an einer fortgeschrittenen und unheilbaren Krankheit, erklärte Kuczynskis Büro. Die Haftbedingungen seien für ihn lebensgefährlich. Am Samstag war Fujimori wegen Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus gebracht worden.