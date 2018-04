AUVA-Protest vor dem UKH Meidling mit Menschenkette

Anrainer und Patienten sind beim Unfallkrankenhaus Meidling am Donnerstagfrüh von Trillerpfeifen und Hupen geweckt worden. Anlass war jedoch kein Notfall - zumindest kein medizinischer. Gewerkschaft und Belegschaftsvertreter protestierten lautstark gegen eine drohende Auflösung der AUVA, die SPÖ unterstützte die Aktion mit einer Menschenkette um das Haus. Auch Streikdrohungen wurden geäußert.

Zu der Demo hatten die Teilnehmer Transparente und Schilder mit Aufschriften wie “Schwarz-Blau macht krank”, “Keine Zerschlagung der AUVA” oder “Reformen dürfen keine Leben kosten” mitgebracht. Auch “UKH statt Champagner” war zu lesen – offenbar ein Hinweis auf die rechtsgerichtete ENF-Fraktion im EU-Parlament, die mehr als 200 Flaschen des Getränks für 41 Sitzungen geordert haben soll. Mit “UKH statt KTM. Pierer soll zahlen” wurde an die Spende des KTM-Chefs an die ÖVP im Wahlkampf erinnert.

Bei der Kundgebung am Vorplatz des Spitals wurde in zahlreichen Reden vor den Folgen einer Auflösung gewarnt. Deren Tenor lautete: Auch wenn die Unfallkrankenhäuser bestehen bleiben, werde die Versorgung unter neuen Trägern nicht dieselbe sein. Die Einsparungen, die daraus entstünden, würde nur einigen Großkonzernen zugutekommen. “Sie wollen die AUVA-Einrichtungen verhökern”, zeigte sich etwa AUVA-Zentralbetriebsratsobmann Erik Lenz überzeugt.

“Einsparungen auf dem Rücken der Patienten, das dürfen und werden wir nicht zulassen”, befand auch der Obmann der Kurie der angestellten Ärzte in der Wiener Ärztekammer, Wolfgang Weismüller. Und er drohte ganz unverhohlen: “Die Wiener Ärztekammer ist kampferprobt.” In weiteren Wortmeldungen wurde dann auch unverblümt ein möglicher Streik in Aussicht gestellt – wie es ihn zuletzt 2016 im Zusammenhang mit den Arbeitszeitdiskussionen in den städtischen Spitälern gegeben hat.