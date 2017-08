Prostituierte festgehalten – Zwei Männer in OÖ festgenommen

Cobra rückte aus - © APA

Das Einsatzkommando Cobra hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwei Männer in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) festgenommen, die zwei Prostituierte in einem Haus festgehalten hatten. Die Frauen konnten nach rund vier Stunden leicht verletzt flüchten. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete die Festnahme der Beschuldigten und eine Hausdurchsuchung an, teilte die Polizei am Montag mit.