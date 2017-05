Prosecco-Empfang für die Bodenseefans im „Treff am See“ in Lochau

Mit neuem Elan will das neue Team rund um die beiden „Treff am See“-Wirte mit Prosecco und kleinen Häppchen gemeinsam mit den Bodenseefans auf eine schöne Sommerzeit mit zahlreichen tollen Veranstaltungen anstoßen – Muttertagsbrunch, Frühstücksfeeling, Dämmerschoppen, Grillabende, Beach-Party, Geburtstagsfestle und vieles andere mehr.

Seegenuss pur am schönsten Platz direkt am Lochauer Bodenseeufer, so heißt nun die Devise in den kommenden Sommermonaten.

Mehr wissen

Saisoneröffnung im Strandbad Lochau am Sonntag, 14. Mai (Muttertag), um 10 Uhr mit einem „Tag der offenen Tür“ und freiem Eintritt. Dazu Einladung zum Muttertagbrunch im Strandbad-Café-Restaurant „Treff am See“ – Tischreservierungen unter 0664 3249711 (Markus Großer)