“Proof of Concept”: Drei EU-Förderpreise nach Österreich

In drei Vergaberunden des Jahres 2016 wurden insgesamt 133 Forscher mit einem “Proof of Concept-Grant” ausgezeichnet. Sie können damit etwa patentrechtlichen Schutz ihrer Forschungsergebnisse anmelden, Geschäftschancen ausloten oder die technische Validierung durchführen.

In der dritten Runde, deren Ergebnisse der ERC am Dienstag bekannt gab, kam Erik Reimhult vom Institut für biologisch inspirierte Materialien der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien zum Zug. Er erhielt 2012 für sein Projekt über die Interaktion von Lipid-Membranen mit magnetischen Nanopartikeln einen “Starting Grant” des ERC. Dabei entwickelten die Forscher eine Methode zur Synthese von Nanopartikeln und wollen nun mit Hilfe unterschiedlicher winziger Teilchen Eigenschaften von Kunststoffmaterialien verändern.

Weitere “Proof of Concept”-Förderpreisträger der Ausschreibung 2016 sind Björn Hof vom Institute of Science and Technology (IST) Austria und Giulio Superti-Furga, Direktor des Forschungszentrums für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Hof will in seinem Projekt Pipelines energieeffizienter machen, indem er Turbulenzen des durchfließenden Öls minimiert. Superti-Furga will Resistenzen bei Blutkrebs durchbrechen, indem quasi “in Echtzeit” die Reaktion erkrankter Zellen auf verschiedene Medikamente getestet und damit Entscheidungsgrundlagen für eine personalisierte Therapie geschaffen werden.

(APA)