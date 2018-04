Promis sicher: Darum waren die 90er das coolste Jahrzehnt!

Neon-Farbe, schräge Outfits und ganz besondere Musik – unsere deutschen Stars und Sternchen lieben die verrückten und absolut einmaligen 90er Jahre!

Auf der “Let’s Glow”-Party im Madame Tussauds in Berlin verraten Anna Hofbauer (29) und Leonard Freier (33) im Promiflash-Interview, was sie besonders am Jahrzehnt der Girl- und Boybands vermissen! “Für mich war das Highlight in den 90ern auf jeden Fall die Musik, die Gummibärenbande und die Centershocks”, schwärmte die Ex-Bachelorette.