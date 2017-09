Prominenter “Cumhuriyet”-Journalist wird freigelassen

Nach elf Monaten Untersuchungshaft hat ein Gericht in der Türkei überraschend die Freilassung eines unter Terrorverdacht angeklagten Journalisten im “Cumhuriyet”-Prozess beschlossen. Das Gericht in Istanbul habe am Montagabend entschieden, den prominenten Kolumnisten Kadri Gürsel unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen, meldeten die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu sowie “Cumhuriyet” selbst.

Der Kolumnist Gürsel zählt zu den anerkanntesten Journalisten seines Landes. Seine Freilassung aus dem Silivri-Gefängnis am Stadtrand von Istanbul wurde ehebaldigst erwartet. Der Vorwurf der Verbindungen zu terroristischen Gruppen bleibe aber bestehen, hieß es. Anadolu berichtete, aus Sicht des Gerichts hätte eine Fortdauer der U-Haft für Gürsel "eine unangemessene Maßnahme" dargestellt. Die vier anderen seit Monaten inhaftierten "Cumhuriyet"-Mitarbeiter blieben aber in Untersuchungshaft. Bei ihnen handelt es sich um Chefredakteur Murat Sabuncu, Herausgeber Akin Atalay, den Investigativjournalisten Ahmet Sik und den Buchhalter Emre Iper. Atalay und Sabuncu sitzen – wie Gürsel – seit 330 Tagen in Haft. "Cumhuriyet" ist eine regierungskritische Zeitung. Insgesamt sind 17 "Cumhuriyet"-Mitarbeiter angeklagt. Ihnen wird die Unterstützung verschiedener Terrororganisationen vorgeworfen. Die Zeitung sieht in dem Prozess einen Versuch der Regierung, eines der letzten unabhängigen Blätter des Landes zum Schweigen zu bringen. Die "Cumhuriyet"-Mitarbeiter weisen die Vorwürfe der Anklage zurück und betonen, dass die Zeitung die Gülen-Bewegung und die kurdischen Separatisten immer kritisiert habe. Ein Zeuge der Verteidigung wies am Montag die Vorwürfe gegen die Angeklagten zurück. "Diese Kollegen können keine Terroristen sein", sagte Alev Coskun von der "Cumhuriyet"-Stiftung. Er halte es für ausgeschlossen, dass die angeklagten Journalisten zur verbotenen Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen gehörten. Gürsel selbst hatte beim vorhergehenden Verhandlungstag vor zwei Wochen gesagt: "Der Grund, warum ich hier in Untersuchungshaft sitze, ist, dass ich ein hinterfragender, kritischer, unabhängiger und oppositioneller Journalist bin." Anadolu berichtete, der "Cumhuriyet"-Prozess werde am 31. Oktober fortgesetzt. Gürsel gehört zu den prominentesten Angeklagten. (APA/dpa/ag.)