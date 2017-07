Promi-Schaulaufen bei der Formel 1 in Spielberg

Die Formel 1 in Spielberg lockt alle Jahre zahlreiche Prominente auf den Red Bull Ring: 2017 verfolgten das deutsche Model Charlott Cordes sowie ihr Landsmann, Tennisspieler Tommy Haas den Trubel live im Aichfeld mit. Unter den Zuschauern waren auch die DJs Armin Van Buuren und Paul Kalkbrenner sowie Star-Tätowierer Mario Barth. Ex-Spice-Girl Geri Horner, ehemals Halliwell, kam mit Baby Monty.

Mario Barth: “Formel 1 ist High End”

Der in den USA erfolgreiche Grazer Tätowierer Mario Barth war am Sonntag zum ersten Mal bei der Formel 1 in Spielberg. Er hatte sich davor schon das Truck Race angesehen. Letzteres sei ein wenig mehr “Country”, die Formel 1 bezeichnete er als “High End”. Er würde selbst gerne einmal ein Formel 1-Auto fahren, wegen des Speeds. Er besitze selbst schnelle Autos und es sei das Beste, diese auf einer Rennstrecke zu fahren. Er plane demnächst mit einem Formel 3-Auto zu fahren. Aus dem Fahrerfeld würde er am liebsten Sebastian Vettel mal tätowieren, aber “das Ferrari-Logo nicht, weil ich glaube, dass er früher oder später wieder zurück zu Red Bull gehen wird”, zeigte sich Barth überzeugt.

3rd episode of Pain&Fame on the way!!!!! Holy crap those tattoos rock.

Das “grüne Herz” des steirischen Landeshauptmanns Hermann Schützenhöfer (ÖVP) schlug beim Anblick der vollen Tribünen höher. Zu Spielberg als Wirtschaftsfaktor meinte er: “Zahlen betrachte ich mit Vorsicht, aber es ist augenscheinlich, dass sich diese Region durch die Initiativen von Dietrich Mateschitz entwickelt hat. Der Ring ist zu einer Ganzjahres-Destination geworden. Es ist nicht wie früher nur die Formel 1, sondern es ist auch die Formel 1. Da ist noch der MotoGP, die DTM-Rennen und Firmenrennen. Mateschitz baut auch Hotels auf, er macht nun eine Biersorte und hat Pferdeställe – ein Segen für’s Land.”

ÜBERFLIEGER BEI DER FORMEL 1 IN SPIELBERG Von Donnerstag bis Sonntag können alle Besucher des F1 GP von Österreich auf dem Red Bull Ring meinen Sprung vom Rande des Weltalls noch einmal erleben. Denn in der F1 Fanzone werden in einer Ausstellung meine Red Bull Stratos Kapsel, mein Raumanzug und mein Helm der Mission als weiteres besonderes Highlight präsentiert. Ich werde selbstverständlich dem F1 GP von Österreich am Sonntag per Helikopter einen Besuch abstatten und den Fans ab 11:15 Uhr in der F1 Fanzone bei einer Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Ich freu mich auf euch! FELIX

Unter den bekannten Gästen am Ring waren auch noch: Ski-Fahrer Hannes Reichelt, Tennis-Legende Thomas Muster, Hans Knauß, die ehemaligen Formel 1-Fahrer Jos Verstappen, Jacques Villeneuve, Alain Prost, Mark Webber, Jean Alesi und Damon Hill. Durch das Fahrerlager gingen auch Sturm-Trainer Franco Foda und Felix Baumgartner. Aus der Politik waren neben Schützenhöfer auch die neue Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) und der steirische LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) am Ring, ebenso Vizekanzler Wolfgang Brandstätter (ÖVP) und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ).