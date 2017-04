Projektwochen an der Mittelschule Herrenried

„Wie jedes Jahr steht diese andere Form von Unterricht, bei welcher der Stundenplan aufgelöst und am Vormittag in zwei Blöcken, am Nachmittag in einem Block fächerübergreifend ein Thema bearbeitet wird, auf dem Programm“, erklärt Direktor Helmut Ströhle. So wurde etwa in den drei ersten Klassen bei Exkursionen etwa in die Inatura, die Bregenzer Oberstadt und auf die Schattenburg, bei Besuchen des Landesmuseums oder des Wildparks das Wissen über Vorarlberg vertieft. Dazu dienten auch Filme, Sagen, Rätsel und Puzzles über Vorarlberg, Dialektlieder und weitere Infos über Bezirke und Gemeinden des Landes. Da viele der Drittklässler bereits im 8. Schuljahr sind und vor dem Halbjahreszeugnis in der 4. Klasse über ihren weiteren Ausbildungsweg entscheiden sollten, wurde die Projektwoche in den 3. Klassen der Berufsorientierung gewidmet. Es wurden Workshops zu den Berufsgruppen Maurer, Architekt, Koch und Gstronomiefachmann/frau abgehalten, Firmenbesuche absolviert sowie anhand von Rollenspielen Sprach- und Bewerbungstrainings durchgeführt. Die Viertklässler befassten sich eine Woche lang mit dem Thema „Recycling/Nachhaltigkeit“, den Schülern sollten die Augen hinsichtlich des Problems „Müll“ geöffnet werden. Dabei wurden Fragen wie „Kann ich selbst etwas recyceln?, „Inwiefern lebt meine Familie nachhaltig?“, „Wie viel Müll verbrauche ich?“ oder „Ist Plastik/Kunststoff unverzichtbar?“ behandelt, nachdem zum Einstieg der Film „Plastic Planet“ gezeigt wurde. Exkursionen zur ARA, Carla etc. sowie eine Flurreinigung rundeten das Ganze ab. Michael Köhlmeier war bei den Zweitklässlern zum Thema „Buch“ zu Besuch. Die Schüler lernten japanische Comics (Mangas), lustige Lese-, Sprech- und Schreibspiele und kreatives Gestalten mit alten Büchern kennen. Sie schrieben Texte, Gedichte, Reime etc., versuchten sich in der Kunst der Kalligraphie und fertigten Bücherstützen aus Holz an. Zum Schluss wurde dann beim Elternsprechtag jedes Thema ausführlich präsentiert.