Projektpräsentation

Dornbirn. Am Mittwoch, den 14. November ereignete sich im Designforum des CAMPUS V Bewundernswertes. Der Verein „Rettet das Kind Vorarlberg“ unterstützt unter anderem >> Start- ups

Acht Projekte wurden vorgestellt und mit Begeisterung in Empfang genommen. Die Bandbreite der verschiedenen Projekte war enorm. Jeder einzelne Vortrag war individuell, anregend und belehrend zugleich. Beim Zirkusprojekt der Montessori- Klasse der Volksschule Augasse geht es darum, dass die Kinder die Eigen- und Fremdwahrnehmung verbessern, die eigenen Stärken- und Schwächen austesten und kennenlernen und lernen, in Gruppen zusammen zu arbeiten. Weiteres wurde vorgestellt, wie Kinder Mathematik mit Begeisterung lernen, wie man mit tiergestützter Pädagogik versucht, den Kindern das Lernen zu erleichtern oder auch das Elterncoaching oder einen Selbstverteidigungskurs, der den Kindern spielerisch beibringt, dass man nicht mit Fremden mitgehen soll.

Dieser engagierte Verein ist eine unabhängige Hilfsorganisation für Kinder in Vorarlberg. Die Hilfe bleibt „im Ländle“ und kommt dort an, wo sie dringend gebraucht wird.

Hauptaufgabe der Organisation ist, Kinder und Familien durch Lebenssituationen zu begleiten, die nicht immer einfach sind, im Alltag zu helfen, Kinder beim Lernen zu begleiten und vor allem Projekte rund um Kinder und Familien zu unterstützen.

Ein zentrales Motiv der Arbeit von „Rettet das Kind“ besteht darin Kindern in Not- ohne Ansehen von Nationalität, Religion und Rasse- Schutz und Hilfe zu gewähren.

„Da wir immer wieder so interessante, besondere und einzigartige Projekte zu sehen bekommen haben wir uns entschlossen, dieser Präsentation einen größeren Rahmen zu geben.“, so Martin Zumtobel, Obmann „Rettet das Kind Vorarlberg“. Die vorgestellten Projekte sind schlicht und einfach Projekte mit Mehrwert.