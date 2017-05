Projekt „LESERstimmen“ macht Lust aufs Lesen

AutorInnen und Illustratorinnen stellen 12 herausragende Werke der Kinder- und Jugendliteratur im April und Mai in rund 200 Bibliotheken in ganz Österreich vor. Im Anschluss wählt die größte Jury des Landes ihr Lieblingsbuch.

Im Rahmen von Lesungen, Workshops und Gesprächen geben in diesem Jahr verschiedene Autorinnen und Autoren Einblick in die Vielfalt der österreichischen Kinder- und Jugendbuchszene. In der Bibliothek Altach war im Zuge dieser Leseaktion Autorin und Illustratorin Helga Bansch zu Gast. Klassenlehrerin Erika Rietzler kam mit den Schülerinnen und Schülern der 1c in den Genuss einer sehr spannenden Lesung und eines anschließenden Workshops zum Buch „Die Rabensrosa“.

Multimedia-Show faszinierte

Nachdem Tamara Basile von der Bibliothek Altach den prominenten Gast begrüßt und kurz vorgestellt hatte, ließ Helga Bansch die Kinder in die Welt der Phantasie und ihrer Geschichten eintauchen. Sie erzählte, dass ihr beim Beobachten der Menschen die besten Einfälle kommen, die sie dann als Geschichten aufschreibt. Anhand einer großen Leinwand, Musik und der passsenden Puppen wurden die beiden Bücher „Amelie und der Fisch“ und „Die Rabenrosa“ zum Erlebnis für die Kinder. Das zeigte die lebhafte Kommunikation zwischen der Buchautorin und den Schülern.

Lesen ist Abenteuer im Kopf

Mit großem Einfühlungsvermögen und viel Liebe zum Detail präsentierte die 60-jährige Kinder- und Jugendbuchautorin die Geschichte der kleinen Rabenrosa, die als Menschenkind in eine Rabenfamilie hineingeboren wird und mit ihren Geschwistern aufwächst. Schon bald bemerkt die kleine Rabenrosa, dass sie anders ist, als ihre Eltern, ihre Brüder und Schwestern. Sie lernt bald ihre Andersartigkeit zu akzeptieren und Vorteile daraus zu ziehen. Gemeinsam mit den Rabeneltern fliegt sie in den Süden und lernt dort von ihrem Freund dem Frosch das Schwimmen. Schließlich erkennt Rabenrosa, dass jeder seine persönlichen, positiven Eigenschaften hat.

Sehr interessiert verfolgten die jungen Bücherfreunde die Erläuterungen von Helga Bansch, wie ein Bilderbuch entsteht. „Von der Idee, über das sogenannte „Storyboard“, die Illustrierung und das Verfassen der passenden Texte bis hin zum fertigen Bilderbuch kann es rund fünf Monate dauern“, informierte Bansch. Schließlich durften alle Kinder selber eine „Rabenrosa“ mit Buntstiften gestalten und diese zusammen mit farbigen Vogeleiern in ein selbst gebasteltes Nest legen.

Facts:

Helga Bansch ist Illustratorin und Bilderbuchautorin. Sie wurde 1957 in Leoben in der Steiermark geboren.

Nach der Matura besuchte sie die Pädagogische Akademie in Graz – hier absolvierte sie eine Ausbildung zur Volksschullehrerin.

Ab 1978 arbeitete Bansch als Volksschullehrerin in Weixelbaum in der Südsteiermark. Im Rahmen einer Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin arbeitete sie mit verhaltensauffälligen Kindern und entdeckte das Malen als Ausdrucksmittel.

Seither malt sie Bilder mit Acryl auf Karton oder Leinwand, illustriert Kinderbücher, macht Puppen, Marionetten und Objekte aus Sandstein, Ton und Papiermaché.

Sie lebt und arbeitet in Wien.