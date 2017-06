Projekt Insektenhotel zur Freude von Alt und Jung

Auffallend und schon von weiten sichtbar ist das neu gebaute Insektenhotel vor dem Haus St. Josef in Au. In einer gemeinsamen Aktion zwischen Pflegeheim, Gemeindeverband und Mittelschule Au wurde der anfänglich von Pflegeheimleiterin Ulrike Bell geäußerte Wunsch, nach einem Insektenhotel in die Tat umgesetzt. Die Idee, nahe der Terrasse, wo sich die Heiminsassen gerne aufhalten, ein Insektenhotel aufzustellen wurde vom Gemeindeverband gerne unterstützt. Beide Werklehrer, Bruno Muxel und Norbert Lorenz erklärten sich sofort bereit dieses Projekt mit den zweiten und dritten Klassen durchzuführen. Im Werkunterricht bauten die Schüler vierzig Holzkisten die sie mit zuvor gesammelten Tannenzapfen, Heu und Stroh, Schafwolle, Hackschnitzel, Äste oder Korkabfälle befüllten. Die Schüler der Mittelschule Au beschäftigten sich in den letzten Wochen intensiv mit den Ansprüchen der Insekten und lernten ihren Lebensraum kennen.

In der Zwischenzeit wurde im Haus St. Josef von Hauswart Richard Metzler alles für das entstehende Insektenhotel vorbereitet. Ein robuster Holzrahmen wurde mit Schindeln, gesponsert von Schindelerzeuger Hans Moosbrugger, verkleidet und mit einem originalen Schindeldach komplettiert.

Vierzig Insekten-Kisten – ein großes Hotel

Es war ein Tag der Freude als die Kinder mit ihren vierzig Insekten-Kisten zum Haus St. Josef kamen und ihr Projekt vollendeten. Für die Bewohner des Pflegeheims war es eine willkommene Abwechslung so viele junge Menschen um sich zu haben und dem quirligen Treiben zu zuschauen. Heimleiterin Ulrike Bell begrüßte die beiden Bürgermeister Andreas Simma und Walter Beer und bedankte sich von Herzen bei allen Beteiligten und erwartet schon gespannt die ersten Hotelgäste. Für die Mittelschule Au war diese Projektarbeit gesamt gesehen eine Bereicherung, neben der Insektenkunde sah Direktor Dietmar Fetz auch das sich Einbringen in die Dorfgemeinschaft, dass Aufeinandertreffen von Alt und Jung als sehr positiv.