Projekt Frödischbach kostet 3,6 Millionen Euro

Laut Aufzeichnungen der Wildbach- und Lawinenverbauung wurde der Frödischbach bei Katastrophen schon 17 Mal in den letzten Jahrhunderten in Mitleidenschaft gezogen und große Schäden sind dadurch entstanden. Jetzt wurde von der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie den Gemeinden Zwischenwasser, Sulz und Röthis ein Sanierungs-Projekt für den Frödischbach ins Leben gerufen. Die Fläche beträgt 33 Quadratkilometer. 3,6 Millionen Euro wird benötigt um vor allem den Oberlauf der Frödisch um einen Hochwasserschutz zu gewährleisten schnellstens zu sanieren. Im Bereich der Engelbrücke muss der Querschnitt vergrößert werden. Das Wildholz muss beseitigt werden. Die Planungen sind schon im Gang. Beginn der Sanierungsarbeiten ist für 2018 geplant. Ein neues Fundament soll am Beginn des Mühlbach entstehen. Für die Gemeinde Zwischenwasser entstehen Kosten in Höhe von 270.000 Euro, abzüglich der Förderung vom Land.