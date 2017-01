Projekt „bugo“ großer Erfolg

Göfis. (etu) Bei der jährlichen Besprechung zwischen Bürgermeister Helmut Lampert und Pfarrer Varghese Georg Thaniyath informierte bugo-Leiter Rudi Malin die Bücherei-Träger Gemeinde und Pfarre über das sehr erfolgreiche bugo-Jahr 2016 und präsentierte zudem den Rechnungsabschluss. Auch im Jahr 2016 konnten die Ausleihzahlen erheblich auf stolze 37.000 gesteigert werden. Rund 850 Leser nutzen die Bibliothek regelmäßig. 80 kleine und große Veranstaltungen rundeten das erfolgreiche Jahr ab.

Fünf Jahre Bücherei Göfis

In der bugo Bücherei Göfis stehen über 11.000 Medien für alle Altersgruppen zur Entlehnung zur Verfügung. Mit dem Medienbudget von rund 20.000 Euro konnten im vergangenen Jahr über 1000 neue Medien angeschafft werden. Heuer feiert die bugo ihr fünfjähriges Jubiläum. Das Projekt, das unter dem Motto „Die bugo Bücherei Göfis ist mehr als eine Bücherei. Sie ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, für Kultur und Soziales – ein lebendiges Göfner Gemeinschaftsprojekt“ vor fünf Jahren gestartet wurde, hat sich in jeder Hinsicht mit großem Erfolg entwickelt.

„Für den großen Erfolg des bugo-Projektes sind mehrere Faktoren ausschlaggebend“, meint Malin. Zum einen sei das überaus attraktive und aktuelle Medienangebot und zum anderen seien die großzügigen Öffnungszeiten von über 40 Stunden pro Woche dafür verantwortlich. Dazu komme der gemütliche Café-Bereich, in dem viele Veranstaltungen stattfinden.

Zum Jubiläum finden im Frühjahr ein Dorffest auf dem bugo-Platz und zahlreiche weitere Veranstaltungen statt. Bürgermeister und Pfarrer bedankten sich beim bugo-Team für den engagierten Einsatz und gratulierten zum Erfolg.

Zitat: Die bugo hat sich zum sozialen und kulturellen Mittelpunkt des Dorfes entwickelt. Rudi Malin, bugo-Leiter