Prognose: Zahl der Maturanten steigt bis 2035 deutlich

Die Zahl der Maturanten steigt bis 2035 von derzeit rund 42.000 um rund 15 Prozent auf 48.000 pro Jahr. Dann werden laut der am Dienstag von Statistik Austria präsentierten Hochschulprognose, die bereits im Februar im Universitätsbericht veröffentlicht wurde, mehr als die Hälfte eines Altersjahrgangs (51 Prozent) die Reifeprüfung absolvieren, im Moment sind es 40 Prozent.

Das hat in weiterer Folge natürlich Auswirkungen auf die Studentenzahlen: Diese steigen laut Prognose von 370.000 (2015/16) auf 423.000 (2034/35). Die Zahl der sogenannten “Studienfälle”, also der belegten Studien (eine Person kann auch mehrere Studien inskribieren) soll in diesem Zeitraum von 440.000 auf 526.000 anwachsen (plus 20 Prozent). Die öffentlichen Unis kommen auf ein Plus von 65.000 Studien (plus 18 Prozent), die Fachhochschulen (FH) auf ein Anwachsen um 12.000 (24 Prozent), die Pädagogischen Hochschulen (PH) auf einen Zuwachs von 2.000 (neun Prozent) und die Privatunis auf einen Anstieg von mehr als 7.000 Studien (67 Prozent).