Professionelle und verlässliche Hilfe: 30 Jahre ifs Schuldenberatung

„Die ifs Schuldenberatung bietet ein flächendeckendes Angebot, das seit mittlerweile 30 Jahren verlässlich und professionell Unterstützung anbietet und somit vielen Menschen in schwierigen Lebenssituationen geholfen hat“, sagte Landesrat Johannes Rauch am Freitag (13. April) bei der Ausstellungseröffnung „Wie viel ist genug? 30 Jahre ifs Schuldenberatung“ im vorarlberg museum.

Die Zahlen der vergangenen 30 Jahre sprechen für sich: Rund 54.000 Menschen haben sich an die ifs Schuldenberatung gewandt. Gut 60 Prozent der Klienten sind Männer, häufige Verschuldungsgründe sind Einkommensverschlechterung (Arbeitslosigkeit), Scheidung/Trennung und das eigene Konsumverhalten. Jedes Jahr sind es 3.000 Ratsuchende, die eine der drei Beratungsstellen in Bregenz, Feldkirch oder Bludenz aufsuchen. „Wer Menschen hilft, dass sie sich wieder eine materielle Basis schaffen können, hilft doppelt und dreifach – durch die Präventivwirkung erfolgreicher Entschuldungen, die Armut erfolgreich bekämpfen helfen“, sagte Landesrat Rauch.

Wenn Menschen finanzielle Schwierigkeiten haben, birgt dies die große Gefahr in sich, dass jene, die es betrifft, auch in anderen Bereichen ausgegrenzt werden: So kämpfen Betroffene oft nicht nur um ihre Existenzgrundlage, sondern leider auch unter mangelnden Teilnahmemöglichkeiten, psychischen und phsysischen Erkrankungen und dies mündet mitunter auch in familiäre Probleme. Das Land Vorarlberg hat sich von Anfang an zur professionellen Schuldenberatung bekannt und finanziert diese Arbeit gemeinsam mit den Gemeinden über die Sozialfonds.