Pröll und Pühringer auf LH-Konferenz in Tirol verabschiedet

Pröll und Pühringer erhielten eine aus Holz geschnitzte Figur - © APA

Die Alt-Landeshauptmänner von Niederösterreich und Oberösterreich, Erwin Pröll und Josef Pühringer (beide ÖVP), sind am Donnerstag bei der Landeshauptleutekonferenz in Alpbach in Tirol verabschiedet worden. Tirols Landeschef Günther Platter (ÖVP) würdigte die beiden und verglich sie mit dem legendären Tiroler Langzeit-Landeschef Eduard Wallnöfer.