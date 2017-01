Pröll-Stiftung: Grüne gegen Landesrechnungshof

Pröll wird noch einige Fragen zu beantworten haben - © APA

Die Grünen fordern vom scheidenden niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) “Transparenz” in der Stiftungs-Causa. Angesichts der einschlägigen Richtlinien des Finanzministeriums gehen sie weiter davon aus, dass die Stiftung nicht als gemeinnützig gelten darf. Kritik übte die Grüne Rechnungshofsprecherin Gabriela Moser am Freitag am Niederösterreichischen Landesrechnungshof.