Pröll-Privatstiftung: Grüne bestehen auf Aufklärung

Die Grünen bestehen auf “Aufklärung der Affäre” um die mittlerweile aufgelöste Privatstiftung des niederösterreichischen Alt-Landeshauptmannes Erwin Pröll (ÖVP). “Der Landesrechnungshof bestätigt all unsere Kritikpunkte”, sagte Rechnungshofsprecherin Abg. Gabriela Moser am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Wien.