Produzentenbesuch aus Indien im Jonas Schlössle

Auf Einladung des Weltladens Götzis und EZA Fairer Handel berichtete Kimberley Miranda von Creative Handicrafts, wie faire Mode zu einem selbstbestimmteren Leben der Näherinnen beiträgt. Das Jonas Schlössle bot das ideale Ambiente, um die Berichte und die Mode aus Indien wirken zu lassen. Als Einstieg wurde ein Dokumentarfilm über faire Baumwollproduktion gezeigt. Der Weg von der Baumwollplantage, über das Pflücken, die Weiterverarbeitung zum Garn bis hin zum Färben der Stoffe, dem Zuschneiden und dem Nähen der Kleidung wurde filmisch wiedergegeben.

Menschenwürdige Arbeitsplätze

Sehr interessant gestaltete der Gast aus Indien den Vortrag von der Gründung von Creative Handicrafts im Jahre 1984 durch die spanische Nonne Isabel Martin, die damals die Slums von Mumbai besuchte, und mit vier Frauen begann, Spielsachen für Kinder herzustellen. Menschenwürdige Arbeitsplätze, faire Bezahlung und Transparenz in den Arbeitsabläufen waren damals schon eine wichtige Basis. Inzwischen wird von über 200 Frauen Kleidung hergestellt, designt – und das alles unter fairen Arbeitsbedingungen. Zugleich wird für die Frauen auch für Bildung und Soziale Sicherheit gesorgt. In Trainingseinheiten können sie sich neben der Arbeit vier Stunden pro Tag weiterbilden. Für die Kinder der Arbeiterinnen wurde eine Betreuungseinrichtung geschaffen, in der sie auch verpflegt werden. Zum Abschluss an den informativen Abend hörten die interessierten Besucher einen Reisebericht von Hemma, die gemeinsam mit anderen Weltladen Mitarbeiterinnen aus Österreich kürzlich Indien bzw. Mumbai besuchte. VER

Facts:

Creative Handicrafts ist Partnerorganisation von EZA Fairer Handel. Die Modelle unter dem Markennamen Anukoo entstehen in intensiver, direkter Zusammenarbeit. Als geprüfte Mitglieder der World Fair Trade Organisation – WFTO verpflichten sich sowohl Creative Handicrafts als auch die EZA zur Umsetzung fairer Handelsprinzipien in der gesamten Organisation.

„Das zeichnet auch den Weltladen als Fachgeschäft für Fairen Handel aus“, sagt Beate Scheier vom Weltladen Götzis. „Mit dem aktuellen Besuch aus Indien schaffen wir einmal mehr die Gelegenheit zum direkten Austausch. Damit machen wir sichtbar, wer und was hinter unserer fairen Mode steht.“