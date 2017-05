Produktionseinschränkung bei BMW wegen Zulieferproblemen

Die Produktion gerät weltweit ins Stottern - © APA (dpa)

Eine Zulieferkrise beeinträchtigt nach einem Bericht des Magazins “Focus online” an deutschen BMW-Standorten die Produktion des Autoherstellers. Weil es mit einem italienischen Zulieferer große Versorgungsprobleme bei Lenkgetrieben gebe, stünden seit Freitag bei einem der modernsten BMW-Werke in Leipzig die Bänder still, bestätigte das Unternehmen dem Magazin.