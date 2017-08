Probleme mit Straßenbeleuchtungen

Dornbirn. Gleich mehrere Hinweise auf defekte Straßenbeleuchtung in Dornbirn gab es in den vergangenen Tagen im Bürgerforum. So machte eine Teilnehmerin darauf aufmerksam, dass in der Forachstraße im Rohrbach nachts keine Straßenlaterne mehr brannte: „Es war stockdunkel und ich denke, dass es wichtig ist die Straße in der Nacht zu beleuchten“.

Ein weiterer Hinweis für fehlende Beleuchtung in der Klostergasse bzw. Bahnhofstraße schickte Teilnehmerin „jdiem1996“. „Es ist sehr unangenehm, wenn man Richtung Bahnhof geht und man kaum etwas sieht. Wir haben uns schon mehrmals bei der Polizei erkundigt, worauf uns mitgeteilt wurde, dass man das Anliegen bereits weitergeleitet hat, jedoch ist bis dato nichts geschehen“, schilderte die Teilnehmerin.

Laut Stadt Dornbirn funktioniert die Beleuchtung inzwischen wieder und der Fehler im System behoben.