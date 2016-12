Probleme bei Wiederinbetriebnahme von Blocks 1 in Temelin

Erhöhte Temperaturen im Turbinenlager - © APA (Archiv/dpa)

Wegen technischen Problemen verzögert sich die Wiederinbetriebnahme des ersten Reaktorblocks im tschechischen AKW Temelin. Der im August abgeschaltete Block hätte eigentlich am Dienstag wieder ans Netz angeschlossen werden sollen. Nach dem Start des Reaktors am Samstag wurde in einem Turbinenlager erhöhte Temperatur gemeldet, teilte Temelin-Sprecher Marek Svitak am Dienstag mit.