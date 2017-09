Probleme bei FlyNiki-Maschine: Passagiere saßen fest

Maschine hatte 48 Stunden Verspätung - © APA

Gleich zwei technische Probleme an einer FlyNiki-Maschine hat bei insgesamt rund 400 Urlaubern für Ärger gesorgt: 48 Stunden saß je die Hälfte in Wien, die andere in Teneriffa fest, bis sie in den Urlaub aufbrechen bzw. wieder nach Hause fliegen konnten.