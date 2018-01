Probleme bei der Zustellung: Post bemüht um Besserung noch im ersten Quartal 2018

Seit August 2017 kam es immer wieder zu Problemen bei der Postzustellung. Nachdem mittlerweile eine "Post-Soko" und Besserung versprochen wurde, kommt es dennoch immer wieder zu Engpässen. Grund seien laut David Weichselbaum immer noch Personalmängel.

Feststeht jedoch, dass einige Köpfe im Management gerollt sind und mittlerweile sind wieder 40 Stellen bei der Post in Vorarlberg ausgeschrieben. Dabei werden nicht nur Zusteller, sondern auch Personal fürs Management gesucht. Laut Weichselbaum ist die Post bemüht, noch im ersten Quartal 2018 in Vorarlberg ihren alten Qualitätsstandard zu erreichen. Ob dies gelingt hängt jedoch von der Personalsuche ab.

1.000 nicht zugestellte Sendungen

Durch den Personalengpass kam es vor allem in Koblach und Bludenz zu erheblichen Problemen. In Bludenz wurde rund 1.000 Sendungen nicht zugestellt. In der Zwischenzeit konnten diese Zusendungen aufgearbeitet werden und landetet im Briefkasten ihrer Besitzer. Auch jetzt noch hat die Post vor allem mit diesen beiden Orten am meisten zu kämpfen. Falls Sie Probleme bei der Zustellung der Post bemerken, bittet der Pressesprecher darum sich direkt an den Kundenservice zu wenden.