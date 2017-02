Die ausgestellten Bodenmuster sind begehbar und entsprechend großflächig. Der größte Holzschauraum des Landes regt die Fantasie an: Vergleichen, sich beraten lassen und mal was Neues ausprobieren – wie wäre es mit Probe liegen auf Eiche? Vieles ist möglich. Der Vergleich macht sicher, denn Boden ist nicht gleich Boden, Tür ist nicht gleich Tür, Fassade ist nicht gleich Fassade. Das Sortiment reicht vom hochwertigen Parkettboden in verschiedenen Holzarten, Ausführungen und Preisklassen über Laminatboden, Holzfliesen und Korkboden bis zu Materialien und Werkzeugen für Selbermacher.

Berühren. Spüren. Einfühlen.

Holz ist pure Emotion. Holz will berührt, gespürt und gefühlt werden. Holz verbindet wie kein anderes Material die nachhaltige Qualität eines gewachsenen Naturprodukts mit den Anforderungen moderner Wohnwelten. So vielfältig wie die Ansprüche der Kunden, so vielfältig sind die Einsatzbereiche. Welches Holz für welche Anforderung besonders geeignet ist, das entscheiden die Kunden im Gespräch mit den erfahrenen und gut ausgebildeten Holzexperten von Tischler Rohstoff. Verkaufsinnendienstleiter Wolfgang Meusburger: „Das bevorzugte Parkettholz der Vorarlberger ist Eiche in allen Variationen. Mit dieser vielseitigen Holzart wird ein sehr breites Farbspektrum abgedeckt. Von der derzeit besonders beliebten dunkleren Räuchereiche über die natürliche, hellbraune Färbung bis hin zur weiß gekalkten Variante ist alles möglich. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich in den letzten Jahren stark strukturierte Oberflächen, die nicht nur ein optischer Hingucker sind, sondern zusätzlich beim Barfußlaufen eine Wohltat für die Füße sind“, verrät der Parkettprofi.

Luxushotels waren die Vorreiter

Fußwarmes Holzdesign im Bad- und Duschbereich, das war lange nicht vorstellbar. Es waren Luxushotels, die Vinylböden in Holzoptik im Nassbereich einsetzten und damit einen neuen Trend auslösten. Fachberater Thomas Kempf: „Vinyl ist nicht Vinyl. Achten Sie auf die Marke, wir empfehlen den Designboden Disano, der alle Tischler-Rohstoff-Qualitätsstandards erfüllt.“ Das Produkt wird aus hochwertigen und sorgfältig ausgewählten Materialen in Deutschland hergestellt und ist zu 100 Prozent frei von PVC und Weichmachern. Zu Recht trägt Disano die Auszeichnung der „Wohngesunde“. Diese Produktlinie vereint die positiven Eigenschaften von Parkett und Laminatboden, ist weich, fußwarm, strapazierfähig, pflegeleicht, leise – und in der Ausführung „Classic Aqua“ auch für Badezimmer geeignet ist. Die Dekore reichen von hellen Varianten wie Sandeiche über Bergeiche bis zur dunklen Räuchereiche und sind kaum von echtem Parkett zu unterscheiden. Über 400 Parkett- und Laminatböden, Terrassendielen sowie mehr als 100 Türen und zahlreiche Fassaden und Wandverkleidungen lassen keine Wünsche offen. Auswahl, Beratung, Lieferung Plus Service für Selbermacher. Alles aus einer Hand.

„Vinyl ist nicht Vinyl. Achten Sie auf die Marke, wir empfehlen den Designboden DisanoThomas Kempf, Fachberater

Tischler Rohstoff e.Gen.

Ermenstraße 15

6845 Hohenems (an der L190 zwischen Dornbirn und Hohenems)

T 05576 73504-0 F-44

www.tiro.at

verkauf@tiro.at

Öffnungszeiten: Montag–Freitag, 7.30–12 Uhr und 13–17.30 Uhr, Samstag, 9–12 Uhr