“Pro Arte Europapreis 2017” geht an Franz Welser-Möst

Welser-Möst zählt zu bedeutendsten Dirigenten - © APA (Archiv)

Der “Pro Arte Europapreis” des Herbert-Batliner-Europainstituts geht 2017 an den Dirigenten Franz Welser-Möst. Die Auszeichnung wird bei einem Festakt am 4. August in Salzburg verliehen. “Franz Welser-Möst ist nicht nur Botschafter der europäischen Kultur in Amerika, sondern hat auch mit seiner besonderen Interpretation von Werken des 20. Jahrhunderts neue Maßstäbe gesetzt”, begründete die Jury.