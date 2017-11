Prix Goncourt geht an Autor Eric Vuillard für Hitler-Buch

Frankreichs bedeutende Literaturpreise gehen heuer an Autoren, die sich mit Deutschlands Geschichte beschäftigen. Eric Vuillard erhält für "L'Ordre du jour" den renommierten Prix Goncourt, Olivier Guez für "La disparition de Josef Mengele" den zeitgleich vergebenen Prix Renaudot, wie am Montag bekanntgegeben wurde.

Der französische Autor und Filmemacher Eric Vuillard wird für seinen Roman “L’Ordre du jour” (etwa: Tagesordnung) mit Frankreichs wichtigstem Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnet, teilte die Jury am Montag in Paris mit. “L’Ordre du jour” handelt von den politischen und psychologischen Mechanismen, die Adolf Hitler zur Macht verholfen haben. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Geheimtreffen Hitlers mit den Industriebossen Deutschlands am 20. Februar 1933.