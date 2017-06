Privatkonkurs-Reform und Aufsichtsrat-Frauenquote kommt

Beim Privatkonkurs ist der Entfall der bisherigen Mindestquote von zehn Prozent zentral. Die Mindestentschuldungsdauer sinkt von sieben auf fünf Jahre. Verpflichtet wird der Schuldner zur Arbeitssuche, Arbeitsfähigkeit vorausgesetzt. Gültig werden die Änderungen mit 1. November 2017.

Nach dem Wunsch des Gesetzgebers wird die Zahl der weiblichen Aufsichtsräte steigen. Konkret soll ab 2018 in börsennotierten Unternehmen sowie Betrieben mit mehr als 1.000 Beschäftigten ein 30 Prozent-Frauenanteil in den Gremien erreicht werden. Bei Nicht-Erfüllen der Quote ist die Wahl nichtig und das Aufsichtsratsmandat bleibt unbesetzt.

