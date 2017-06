Dragon flog am Samstag in den Himmel - © APA (Archiv/NASA)

Mit dem privaten Raumfrachter “Dragon” hat erstmals eine bereits benutzte Raumkapsel an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Zwei Astronauten der US-Raumfahrtbehörde NASA, Jack Fischer und Peggy Whitson, fingen den “Dragon” am Montag mithilfe des Roboterarms der ISS ein und befestigten ihn an der Raumstation, wie die NASA mitteilte.