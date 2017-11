Private Vermögen gestiegen - Ungleichheit auch

Alle privaten Haushalte zusammen sind in den letzten zwölf Monaten zumindest auf dem Papier deutlich reicher geworden. Von Mitte 2016 bis Mitte 2017 haben laut dem "Global Wealth Report 2017" der Credit Suisse die privaten Vermögen weltweit um 16,7 Billionen auf 280 Billionen Dollar (240 Bio. Euro) zugenommen. Allerdings nahm auch die ungleiche Verteilung der Vermögen zu.

Die Vermögen haben sich um 6,4 Prozent erhöht. Die Schweizer bleiben dabei die Reichsten der Welt. Kräftig gestiegen sind die Vermögen jedoch nur in China (+6,3 Prozent), in Europa (+6,4 Prozent) und vor allem in Nordamerika sowie in Indien (je +9,9 Prozent). In Afrika (+0,9 Prozent) und im Raum Asien-Pazifik (+0,7 Prozent) ohne China dagegen haben sich die Vermögen nur wenig erhöht.