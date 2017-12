Private Pflegerin bestahl im Pongau ihre Arbeitgeber

In St. Johann im Pongau hat eine Pflegerin ihre privaten Arbeitgeber bestohlen. Die 32-jährige Rumänin hatte einen versperrten Rollcontainer aufgebrochen und daraus eine Münzsammlung und Schmuck mitgehen lassen. Am vergangenen Donnerstag wurde sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten in Liezen in der Steiermark mit einem hohen Geldbetrag aufgegriffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden hatten bei der Festnahme ungefähr 9.000 Euro bei sich. Bei der Vernehmung gab die Frau zu, dass sie die Münzen und den Schmuck aus Geldnot gestohlen und die Sammlung bereits bei einem Münzhändler verkauft hatte. Aufgeflogen war sie, weil Angehörige der 72-Jährigen, die sie seit Monatsbeginn pflegte, den aufgebrochenen Container und das Fehlen der Wertgegenstände bemerkt hatten. Die 32-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.