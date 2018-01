Privatbrauerei Zwettl steigerte 2017 Umsatz leicht

Die Privatbrauerei Zwettl und die Bierwerkstatt Weitra haben ihren Umsatz 2017 um 300.000 Euro auf 23,9 Mio. Euro gesteigert. Der Getränke-Gesamtausstoß stieg im Jahresvergleich leicht von 206.100 auf 206.900 Hektoliter. Davon waren laut Unternehmensaussendung von Montag knapp 187.700 Hektoliter Bier, 200 Liter mehr als 2016. Die Kapazitäten der Bierwerkstatt Weitra sollen ausgebaut werden.

Die Bierwerkstatt Weitra, die vor 15 Jahren in die Privatbrauerei Zwettl integriert wurde, habe mit einem Ausstoß von 15.000 Hektolitern “ihre Kapazitätsgrenze in der Produktion erreicht”, teilte das Waldviertler Unternehmen mit. Daher würden Vorkehrungen getroffen, um die nach wie vor steigende Nachfrage künftig bedienen zu können. “Hatte Weitra Bräu vor unserer Übernahme nur lokale Bedeutung, werden heute bereits mehr als zwei Drittel der Menge außerhalb des Waldviertels abgesetzt und hier vor allem in Wien”, sagte Geschäftsführer und Inhaber Karl Schwarz.