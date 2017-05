Pritschenwagen in Wien umgestürzt – Frau schwerst verletzt

Hilfsmaßnahmen wurden schnell eingeleitet - © APA (Archiv/Webpic)

Ein voll besetzter Pritschenwagen ist am Dienstagvormittag in Wien-Donaustadt umgestürzt. Dabei wurden nach Angaben der Einsatzkräfte fünf Menschen verletzt. Eine 84-jährige Passantin trug schwerste Verletzungen davon, vier der fünf Insassen in dem Wagen erlitten Prellungen.