Prinzessin Charlotte: Entzückende Bilder vom ersten Kindergartentag

Zum ersten Kindergartentag der britischen Prinzessin Charlotte hat der Kensington-Palast zwei Fotos von ihr veröffentlicht.

Auf dem einen Bild ist die zweijährige Tochter von Prinz William und seiner Frau Herzogin Kate zu sehen, wie sie auf den Stufen des Palastes sitzt. Auf der anderen Aufnahme hält sie sich an einem Geländer fest. Die Bilder wurden von ihrer Mutter gemacht. Charlotte geht seit Montag in einen nahe dem Palast gelegenen Kindergarten in London.